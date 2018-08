Les visages du rap s’exposent à la Maison de la radio

Mouv’ et Radio France mettent à l’honneur les personnalités qui ont marqué l’histoire du rap français à travers une exposition photo qui se tient du 28 août au 5 novembre 2018 à la Maison de la radio. Une série d’une centaine de portraits réalisés par le photographe David Delaplace et extraits de son ouvrage "Le Visage du Rap". Cette exposition retrace les temps forts de chaque décennie dans le rap depuis les années 1980. C’est le journaliste Olivier Cachin, animateur de l’émission La sélection rap sur Mouv’, qui raconte l’histoire de ce mouvement musical, au fil des photos exposées.

Son accès est libre et gratuit tous les jours de 10h à 19h par le Hall Seine de la Maison de la radio.