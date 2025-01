Les temps forts du Paris Radio Show

Le Paris Radio Show s’impose comme un moment phare pour les professionnels du secteur de la radio et de l’audio. Cette 20ᵉ édition réunira plus de 100 exposants répartis sur 2 000 m² et trois niveaux au cœur de La Bellevilloise. En parallèle des espaces d’exposition, les visiteurs pourront assister à 60 sessions de débats, tables rondes et keynotes grâce à l’intervention de 140 experts, artistes et personnalités influentes.Parmi les thématiques abordées : l’avenir du DAB+ l’impact des plateformes musicales sur la radio , ou encore des réflexions autour de la création de contenus et des nouveaux usages numériques. L’événement est également l’occasion de célébrer les innovations du secteur avec 15 prix remis pour saluer les meilleures initiatives, campagnes ou technologies.