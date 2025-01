Au Paris Radio Show, le DAB+ lancera les débats

Alors que la Suisse a déjà entamé une transition massive vers le DAB+ avec des résultats encourageants, la Belgique se prépare à suivre cet exemple. Jean-Paul Philippot (RTBF) et Marco Derighetti (SRG SSR) détailleront les défis technologiques et logistiques rencontrés, mais aussi les opportunités offertes par cette technologie : une meilleure qualité sonore, une accessibilité renforcée et une plus grande diversité de programmes. Pour la France, cette transformation s’inscrit dans un cadre stratégique à long terme. Hervé Godéchot, représentant l’Arcom, mettra en perspective les enjeux d’un déploiement progressif et inclusif, tout en insistant sur l’importance de préserver les spécificités de la FM, un média encore largement plébiscité par le public.