Les radios suisses rejoignent Radioplayer

La diffusion via IP, si elle a pour avantage la facilité et la possibilité de créer des actions publicitaires ciblées, perd cette maitrise des données dès que l’on passe par des agrégateurs qui seuls peuvent savoir qui écoute. Il y a un chiffre que redoute tout diffuseur : 75%. C’est la part de marché de Google et de Facebook sur le marché de la publicité sur Internet. Pas question donc de se laisser faire mais impossible non plus de lutter seul face à ces entreprises. Donc, il faut se regrouper. Ainsi, dans de nombreux pays, les radios se fédèrent pour créer de nouvelles solutions de diffusion. Il existe ainsi le Radioplayer qui est une solution internationale initiée par la BBC, sous l'égide de Radioplayer Worldwide.