Les radios locales sonnées par le PLF du Gouvernement

Les conséquences de ce couperet net dans le fonctionnement économique des radios associatives seront sans appel selon les syndicats : "impact direct sur l'emploi, alors même que nous sommes le deuxième employeur du secteur radiophonique. Plus largement, c'est l’existence même de nos radios qui est menacée. Les médias de proximité, garants de la diversité et du pluralisme du paysage radiophonique, risquent purement et simplement de disparaître. Ce serait une perte irréparable pour la vie culturelle locale, pour l'accès à une information libre et pluraliste, et pour des milliers de citoyens qui trouvent dans nos radios une voix différente, alternative, et enracinée dans leur quotidien. Elles représentent les médias de proximité par excellence, souvent surnommés les "médias du dernier kilomètre". Grâce au soutien du FSER, elles offrent une diversité inégalée de programmes produits à la fois par des professionnels de l’animation, des journalistes et par des bénévoles passionnés".