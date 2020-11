Les radios libres occitanes alertent les députés

"Nos représentants syndicaux, le SNRL et la CNRA ont travaillé ensemble sur des contre-propositions équitables raisonnables sur le projet de décret, que nous avons soumis au Ministère de la Culture, à la DGMIC et au CSA. Nous espérons que vous serez sensible à notre démarche et comptons sur votre mobilisation pour faire entendre notre voix au sein de l'assemblée" indique le CRLO (lire également ICI ).La région Occitanie compte 92 radios associatives. Le département de l'Hérault en compte 14.