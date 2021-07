Les radios les plus puissantes en juin sur le Net

Le top 5 mensuel se compose de France Inter (26 592 962), RMC (20 936 108), NRJ (14 896 384), franceinfo (14 476 030) et FIP (9 044 577). Quatre groupes se dégagent nettement dans le classement par groupes et réseaux : Radio France (61 835 326 avec seulement 76 flux), NRJ Group (31 669 884 avec 820 flux), Les Indés Radios (24 968 564 avec 471 flux) et NextRadioTV (21 827 508 avec seulement deux flux). Enfin, plusieurs radios indépendantes apparaissent dans le Top 30 des radios les plus écoutées : Alouette, Tropiques FM, Contact FM, Oüi FM ou encore Radio FG, Chante France et Latina.Les résultats sont accessibles ci-dessous ou dans leur intégralité ICI