Les radios les plus écoutées aux Antilles

En Guadeloupe, 1% d’audience cumulée en 2020 représente 3 286 personnes âgées de 13 ans et plus. La radio y enregistre une audience cumulée (en hausse) de 78.7% (258 600 auditeurs quotidiens) et génère une DEA remarquable de 3h52 : RCI Guadeloupe avec une audience remarquable de 41.8% (pour une PDA de 47.5%) y est la plus écoutée.

En Martinique, 1% d’audience cumulée en 2020 représente 3 178 personnes âgées de 13 ans et plus. L'audience cumulée (en baisse) de la radio est de 77.1% (245 000 auditeurs quotidiens) pour une DEA de 3h43. Dans le peloton de tête : RCI Martinique (41.7%), Martinique La 1ère (22.6%) et Trace Martinique (11.0%).