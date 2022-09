Les radios indépendantes engagent un plan de sobriété

Aujourd’hui, si la diffusion représente environ les deux tiers de la consommation énergétique pour une radio indépendante, le SIRTI et ses adhérents s’impliquent dans une approche responsable visant à limiter leur impact énergétique à travers la mise en place d’un plan articulé autour de 3 volets :

D'abord, une mobilisation éditoriale afin de sensibiliser les Françaises et les Français à adopter les bons gestes en matière environnementale et énergétique à travers des chroniques, émissions ou podcasts sur les différentes radios locales, à l’image de toute la mobilisation éditoriale réalisée par les radio pendant la crise sanitaire. Chaque média sur son territoire se fera le relais des bons gestes à adopter et répondra aux inquiétudes de nos concitoyens sur l’évolution des coûts de leur vie quotidienne.

Ensuite, la mise en place au sein de l’entreprise de gestes éco-responsables pour limiter au maximum la consommation d’énergie (chauffage et éclairage notamment) et la formation des collaborateurs à une approche plus responsable . Dans cette approche, le SIRTI s’associera notamment aux travaux du MEDEF dont il est adhérent en lien avec l’ADEME.

Enfin, l’évaluation des pratiques pour pouvoir proposer des solutions ad hoc dans le temps à travers l’évaluation de l’impact carbone des radios locales dans le cadre d’une expertise menée par Bilobay et la proposition d’amélioration de pratiques des différentes productions et diffusion de contenus (spot, matinale, podcast, webradio).