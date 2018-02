Les radios digitales les plus puissantes en janvier

Pas de grande surprise avec France Inter (17 035 042 écoutes actives), RMC (11 254 143 écoutes actives), NRJ (8 647 669 écoutes actives), franceinfo (7 726 585 écoutes actives) et FIP (5 250 950 écoutes actives) qui composent solidement le Top 5 du mois de janvier. Parmi ces 5 flux, FIP signe la plus longue durée d'écoute avec avec 57 min 51 et franceinfo la plus basse avec 25 min 07.NRJ est la marque la plus diffusée en janvier dernier avec plus de 20 millions d'écoute actives depuis la France grâce à 498 flux différents pour une durée moyenne d'écoute de 24 min 35. Elle est suivie dans ce Top 35 par des flux moins connus comme Elium, Radio Junior ou encore par Radio.Immo.Le classement complet est disponible ci-dessous ou ICI