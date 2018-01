Les radios de la RTBF en force au Salon de l'Auto 2018

Cette année encore, Classic 21 sera "LA" radio du Salon de l’Auto, avec plus de 50 heures en direct de Brussels Expo, et pas moins de 18 rendez-vous. La soirée VIP de ce mercredi sera animée par Dominique Dricot et Fanny Gillard. Durant la semaine, Pierre Lorand présentera son émission "On The Road Again", de 15h à 19h, depuis le salon. Le vendredi, Delphine Ysaye animera la toute nouvelle émission "Thank God It’s Friday", de 15h à 19h. Dominique Dricot sera également présent lors des trois nocturnes du salon les 12, 15 et 19 janvier de 19h à 21h. Durant le week-end, les émissions "Come Together" (le 13 janvier de 10h à 12h), "Génération 80" (le 21 janvier de 17h à 19h), "Classic 21 Sports Moteurs" (les samedis à 19h) ainsi que "Les Classiques" de Marc Ysaye (les dimanches de 9h à12h) seront en direct du Salon de l'Auto.



Par ailleurs, Classic 21 invite tous ses auditeurs à venir la saluer lors de son passage, au Palais 1, pour vivre les émissions et où les animateurs offriront des Coyotes Mini avec abonnement d’un an ou un mois, ou au Palais 8 sur le stand Yamaha pour tenter de remporter une moto modèle XSR 700.