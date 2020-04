Les radios de la RTBF consolident leur audience

Avec 868 867 auditeurs hebdomadaires, VivaCité se maintient à des niveaux élevés. Elle renforce sa durée d’écoute avec 2h28 par jour, ce qui la place en 2e position des radios francophones les plus écoutées avec une part de marché de 14.2%. Avec ses décrochages régionaux et son information de proximité, elle garde un ancrage fort partout en Belgique francophone (15.1% en Wallonie). La Première consolide son audience à 5.8% de part de marché (+0.3 point vs sept-déc). Chaque semaine, ce sont 463 553 auditeurs qui viennent y chercher une information de référence. Classic 21 reste un acteur stable du paysage radiophonique. La radio affiche une durée d’écoute de 2h50 et se maintient à 10.4% de PDA. Elle réunit chaque semaine une communauté de 608 143 passionnés de musique et de culture rock.