Les radios de la Ferarock en direct de Rennes

Depuis 39 ans, Les Trans prennent leurs quartiers à Rennes pour nous faire découvrir les avant-gardes musicales dénichées par Jean-Louis Brossard, tête chercheuse du festival le temps d'un long weekend de fête et de concerts. Cette année encore, les radios Ferarock, radios libres de découvertes musicales dont Canal B, s'installent au Liberté et embarquent leurs auditeurs dans une émission quotidienne et en direct. Au programme : des interviews et des lives sessions acoustiques. Le soir, Canal B délocalise son plateau direction le Hall 5 du Parc Expo et propose un second rendez-vous en direct jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 décembre de 21h à 22h pour faire vivre le festival de l'intérieur.