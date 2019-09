Les radios de la BRF disponibles en DAB+

En conclusion des négociations entre le Cabinet de la Ministre des Médias et la RTBF, un contrat a été signé entre la RTBF et la BRF. Il assure la diffusion à long terme des deux programmes radios de la BRF en DAB+ dans les provinces de Liège (MUX 6B), Namur et Luxembourg (MUX 6C), du Brabant wallon et en Région bruxelloise (MUX 6D). La RTBF joue le rôle d'opérateur de réseau, combine les programmes fournis et en assure leur diffusion en DAB+. Les deux programmes BRF sont diffusés en stéréo à 48 kbp/s. Comparé à son prédécesseur DAB, la nouvelle technologie DAB+ offre une qualité sonore supérieure grâce à des algorithmes de compression plus modernes. Des fonctions supplémentaires telles que la transmission des logos des chaines, une plus grande variété de programmes ainsi qu’une réduction des interférences à la réception font aussi partie des bénéfices pour l’auditeur.



Les récepteurs compatibles DAB+ affichent désormais BRF1 et BRF2 dans la liste des chaines disponibles. Le réseau d’émetteurs DAB+ est actuellement en place pour la réception extérieure et mobile. Il sera densifié à l’avenir pour compléter la couverture.