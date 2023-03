Les radios belges s’associent pour soutenir " Urgence Syrie-Turquie"

Cette campagne est organisée afin d’encourager la générosité de tous leurs publics. À cette occasion, l’appel aux dons "Urgence Syrie-Turquie" du Consortium 12-12 sera largement diffusé sur les radios. Au-delà de la campagne, toutes les radios ont diffusé simultanément ce lundi la chanson "People help the people" de Birdy à 8h45, 11h45 et 16h45.Depuis ce matin et par exemple, une à deux fois par heure, Nostalgie diffuse la chanson choisie par un auditeur ayant fait une promesse de don. Les auditeurs de Nostalgie Belgique peuvent aussi envoyer un mail à solidaire@nostalgie.be avec le montant de leur don ainsi que le titre de la chanson qu'ils souhaitent entendre diffuser sur l'antenne.