Belgique : les radios soutiennent le consortium 12-12

"Plus de 100 000 personnes se retrouvent aujourd’hui, en plein hiver, sans maison, sans eau, sans gaz, sans électricité, sans accès à la nourriture et aux soins médicaux. Malgré un contexte économique difficile, les Belges répondent toujours à l’appel de la solidarité. Cette solidarité, c’est aussi celle des médias qui nous permettent de donner plus d’élan et plus d’impact pour venir en aide aux victimes" a déclaré Gilles Van Moortel, coordinateur du Consortium 12-12.