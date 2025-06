Les radios associatives en force au festival Écoute Que Coûte 2025

Depuis sa création, le festival Écoute Que Coûte valorise la diversité des formats radiophoniques et l’importance de la radio dans le paysage médiatique local. Cette année, le festival se tiendra à Arras, Vitry-en-Artois, Lambres-Lez-Douai, Lille, Marly et Wallers-Arenberg. Au programme, des écoutes collectives, des ateliers, des soirées thématiques et des rencontres avec des professionnels de la radio et de l’audio digital. Le 2 juillet, la journée inaugurale à Wallers-Arenberg sera consacrée à la rencontre entre radios associatives sur la thématique de la santé mentale. Le 4 juillet, Antoine Chao proposera une soirée d’écoute radiophonique à la MJC de Lambres-Lez-Douai, illustrant son engagement historique au sein des radios libres et publiques.