Les podcasts s'invitent dans les Municipales à Paris

Dans une première série d’épisodes, Paris en Commun proposera chaque semaine des éclairages sur les politiques menées par la Ville de Paris sur les grands défis que doit relever la capitale et sur les questions qui préoccupent les Parisiens et Parisiennes au quotidien ; et ce notamment à travers des entretiens avec des acteurs de la majorité municipale. "Cette série permettra de répondre à la mission que s’est fixée Paris en Commun, à savoir d’embarquer les citoyens, les acteurs de la société civile, les experts, pour s’attaquer ensemble à la crise environnementale et amorcer sur la place publique, un débat démocratique de qualité portant sur le fond de la politique parisienne et métropolitaine" explique un communiqué.