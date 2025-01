Les podcasts de Public Sénat rejoignent l'application Radio France

Public Sénat vient enrichir l’offre de l’application Radio France qui, depuis 2020, propose gratuitement à ses auditeurs des milliers de podcasts produits par Arte Radio, France 24, France.TV, l’INA, La 1ère, LCP-Assemblée Nationale, Radio Canada, RFI, la RTBF et la RTS. Multi-thématique et d’une ampleur inégalée, cette offre de contenus audio réalisés par des médias partenaires est unique en son genre et participe à la diversité du catalogue déjà foisonnant des 7 antennes du service public.

L’application Radio France veut ainsi s’imposer ainsi la référence sur les écoutes à la demande pour les médias publics français et pour tous les auditeurs.