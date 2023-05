Les nouvelles radios nées du DAB+ (4/12)



Delta + C'est une radio alternative de Delta FM. Une radio animée, de 6h à 20h, par quatre animateurs, avec de l'info, des points trafic, des chroniques… "L'idée est de reprendre tout le contenu éditorial de Delta FM et de le réorganiser dans une autre ambiance musicale, plus axée sur les golds et années 1970-1980", explique Gilles Senicourt, directeur d'antenne, qui précise que Delta FM est axée Top 40 et tubes des années 1980, 1990, 2000. Ciblant un public de seniors, Delta + séduira aussi ceux qui veulent écouter un programme différent, à fort contenu ajouté. Depuis le début de l'année, Delta + est commercialisée. "Nous n'avons pas encore l'audience pour rejoindre la régie des Indés Radios, mais des annonceurs locaux nous accompagnent. L'objectif est d'arriver à couvrir nos frais de diffusion." Aujourd'hui, Delta + s'écoute à Dunkerque, Boulogne-sur-Mer et Calais. Cet été, la radio sera aussi disponible sur les territoires du Touquet et de Saint-Omer. Les nouvelles radios nées du DAB+ (4/12) Rédigé le Jeudi 4 Mai 2023