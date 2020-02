Les nouvelles pratiques des cyberacheteurs

Acheter en ligne grâce à son téléphone mobile est un usage plus répandu dans les catégories les plus jeunes de la population. En tête, les cyberacheteurs de 25 à 34 ans dont près des deux tiers (63% )utilisent leur mobile à cet effet. Une pratique également plutôt féminine puisque 46% des cyberacheteuses en sont adeptes (vs 35% pour les hommes). Enfin, presque tous les acheteurs sur mobile (97%) déclarent réaliser leurs achats en ligne depuis un lieu fixe (domicile ou travail).