Les médias jugés les plus efficaces par les Français sous-investis en publicité

Les valeurs de transparence et d’honnêteté sont au cœur des attentes des Français en matière de communication des marques. Les Français souhaitent ainsi que les publicités soient plus efficaces (86%), plus ancrées dans le réel (84%) et plus transparentes et honnêtes (84%). Un sentiment également partagé par les moins de 35 ans. C’est la publicité digitale qui est la plus critiquée par les Français : 62% la jugent ainsi intrusive (65% chez les moins de 35 ans).

On les imagine sur-digitalisés mais c’est l’omnicanalité qui rythme les parcours d’achat des moins de 35 ans. Cette tranche d’âge se distingue par une utilité perçue des médias plus prononcée. Ils valorisent par ailleurs davantage la publicité dans leur parcours d’achat que l’ensemble de la population. En termes d’utilité perçue, l’Affichage arrive en tête chez les moins de 35 ans, suivi par la télévision, la presse, le digital et la radio.