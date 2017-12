Les jeunes n’écoutent pas la radio que le soir

"Plus généralement leur écoute s’échelonne tout au long de la journée à tel point que le nombre de contacts s’élève à six en l’espace de 24 heures et que la courbe d’audience au fil de la journée des jeunes auditeurs est analogue celle de l’ensemble des auditeurs de 13 ans et plus, à un niveau un peu moindre bien sûr. Ce qui distingue les jeunes auditeurs des autres, c’est leur préférence pour les radios musicales" explique Médiamétrie.