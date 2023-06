"Les habits neufs de la radio" : une étude sur la métamorphose de la radio €

L’étude, initiée par la RAI (Italie) et en collaboration avec le Pôle Médias HEC Montréal, explore ce nouvel univers de l’audio-son, soulignant que l’oreille a toujours sa place dans le monde des médias et que la radio et le podcast sont loin d’avoir dit leurs derniers mots. Il faut souligner l’importance de cette révolution du son comme un enjeu culturel et industriel majeur, non seulement localement mais aussi à l’échelle mondiale. La Lettre Pro de la Radio propose à ses membres une synthèse de ce rapport et le lien pour le télécharger. Trois grandes sections plus des annexes sont développés dans ce rapport. Nous vous proposons un résumé de ces sections afin d’en faciliter la lecture.