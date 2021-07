Les formations musicales de Radio France mettent en musique "Napoléon"

L’Orchestre National de France, l’Orchestre philharmonique, le Chœur et la Maîtrise de Radio France enregistreront la musique et les parties chantées, assemblage inédit de pièces du grand répertoire symphonique, et l’interpréteront lors de plusieurs ciné-concerts. Un partenariat entre la Cinémathèque française, le CNC, Radio France et France Télévisions qui permettra donc de terminer la reconstruction du chef-d’œuvre d’Abel Gance, "Napoléon" (1927), dans sa version intégrale de 7 heures.