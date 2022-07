Les créations de France Culture au festival d’Avignon

"Avec les auteurs et tous les acteurs de la création, dans l’ambition de toucher tous les publics, France Culture engage encore davantage son activité de fiction, qu’elle se fabrique dans les studios ou qu’elle se vive en public. L’univers même des récits et des textes est immense et les auteurs naviguent aujourd’hui de plus en plus souvent entre théâtre, scénario, série ou encore littérature. Les frontières s’estompent et France Culture contribue chaque jour à embrasser dans un seul mouvement toutes ces aspirations à raconter des histoires" a souligné Sandrine Treiner.

France Culture sera Festival d’Avignon du dimanche 10 au lundi 18 juillet, 65 rue Joseph Vernet. L'entrée libre dans la limite des places disponibles. Une opération en Les Inrockuptibles.