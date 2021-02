Les coulisses du Grand Paris en podcasts

C'est le premier podcast de Grand Paris aménagement qui vous parle d’innovation, l’outil au service des transitions urbaines et des enjeux des villes de demain. Les épisodes évoquent les grands travaux et les actions d'envergure pour mener à bien le projet d'une ville inclusive : les questions de la ville sont abordées sous le prisme du genre, l'un des impensés de l’aménagement.Les invités de ce podcast sont, entre autres : Anna Kern, cheffe de projets chez Grand Paris Aménagement, Bertrand Masson, directeur de l’aménagement et des grands projets à la Métropole Rouen Normandie et Anne Labroille, architecte urbaniste spécialisée en projets d’aménagement d’espace public, participatifs et inclusifs.