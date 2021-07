Les antennes de Radio France signent une saison record

Mouv’ affiche des résultats d’audience stables et confirme la fidélité de ses auditeurs avec 0.8% d’AC et 443 000 auditeurs quotidiens. La station génère 2.1% d’AC sur 13- 34 ans et se positionne comme la radio la plus jeune de France avec 28.6 ans d’âge moyen. FIP enregistre donc sa meilleure saison jamais observée. Sur cette vague, elle enregistre 1.3% d’AC (+0,1 pt), 1.4% de PDA (+0,2 pt) et attire 695 000 auditeurs (+ 34 000 en un an). Avec 1.8 d'AC, France Musique est écoutée par 1 009 000 auditeurs : un niveau jamais atteint par la station dirigée par Marc Voinchet. France Culture génère 2.9% d’AC et attire 1 583 000 auditeurs quotidiens (+ 20 000 auditeurs en un an) : jamais France Culture n’avait touché autant d’auditeurs. Elle signe, aussi, un record en PDA avec 2.5% et se positionne comme la 2e radio la plus écoutée en différé, soit 352 000 auditeurs par jour en moyenne