Les animaux ont la parole sur RTL

"Le champion du monde du cri de cochon, Noël Jamet, dévoilera l'étendue de ses talents et partagera ses secrets avec les auditeurs de RTL et avec les visiteurs du Salon" explique un communiqué. La rédaction de RTL décryptera les significations der ces cris pour en apprendre un peu plus su ces animaux de la ferme.

Pour vivre l'expérience de l'opération "Les animaux ont la parole", les auditeurs ont rendez-vous au Salon international de l'agriculture à Paris sur le Pavillon 2.2 sur le stand d'Interfel, l'interprofession des fruits et légumes frais.