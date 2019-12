Les Prix Phonurgia Nova 2019 sur Espace 2

Le Labo , l’atelier de création radiophonique d’Espace 2-RTS, diffusera au mois de décembre 3 des 8 oeuvres sonores primées lors du Phonurgia Awards 2019 - un festival internationale qui récompense et contribue à la découverte de nouvelles écritures sonores - les plus en consonance avec ses propres champs d’exploration : la fiction, le documentaire créatif et l’information par le son.

Une occasion d’offrir aux auditeurs de la radio publique suisse des pièces originales, fruit d’une sélection rigoureuse faite par un jury de professionnels de différents horizons qui s’est réuni à Paris le 28 et 29 septembre derniers.



Ainsi, Le Labo diffusera "Autopoïese" d’Anne Lepère, Prix Art Sonore / Sacem (le 1er décembre à 19h), "Ville Souterraine" de Marc-Antoine Granier , Prix Archive de la Parole / BnF (le 15 décembre à 19h) et "La Brebis Galeuse" de Guillaume Abgrall, Prix Fiction (le 29 décembre à 19h). Ces diffusions auront donc lieu les dimanches de 19h à 20h dans le Labo et seront toutes podcastables sur le site playrts.ch.