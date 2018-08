Les Indés Radios disponibles sur Amazon Echo

Cette skill est compatible avec l’ensemble des enceintes Amazon Echo, interrogeable en français et en anglais et sera enrichie de nouvelles fonctionnalités dans les semaines à venir. Pour lancer une radio en live l’utilisateur devra dire, par exemple : « Alexa, demande aux Indés Radios de lancer ‘"nom de la radio" », ou encore : « Alexa, demande aux Indés Radios quel est le titre en cours sur "nom de la radio" ». Une fois la radio déjà lancée, il pourra demander : "Alexa, quelle est l’émission jouée ?", ou "Alexa, quel est le titre joué ?". Les Indés Radios souhaitent offrir aux auditeurs la possibilité de profiter de programmes musicaux, thématiques, régionaux et locaux sur tous les carrefours d’écoute, dont les enceintes connectées, comme en témoigne le récent déploiement sur Sonos, et l’arrivée prochaines dans d’autres univers d’enceintes connectées.