Les Indés Radios champions de la mobilité

Le module de Médiamétrie vise à déterminer les volumes d’auditeurs par localisation d’écoute (domicile, automobile, travail...). Les 128 stations locales, régionales et thématiques indépendantes fédérées au sein du groupement Les Indés Radios sont crédités dans cette étude d’une audience cumulée en voiture de 14.2% soit en moyenne près de 4.9 millions d’auditeurs chaque jour de semaine à leur écoute en mobilité.

Sur la tranche stratégique du matin, ce sont chaque jour, entre 6h et 9h, plus de 2 millions d’auditeurs qui sont à leur écoute en voiture. À ce titre, Les Indés Radios représentent la plus forte audience en mobilité des offres radiophoniques nationales.