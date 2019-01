Les Indés Radios : 5e groupe de radios le plus écouté à l'ACPM

Il est à noter les performances de la durée d’écoute : avec 29 min 07 s les Indés Radios sont 3e sur le podium des groupes de radios les plus longtemps écoutés. Les Indés Radios figurent dans ce classement. Ils y apparaissent à deux niveaux. D'abord, dans la catégorie "Groupe et Réseaux de Radios". Les 85 marques radios intégrées à ce jour (sur 131 radios membres) représentent 379 radios et webradios diffusées sur les sites et applis. Elles cumulent 17 108 321 sessions d’écoutes actives en France ; Ensuite dans la catégorie "Marques de radios adhérentes". À noter, la performance en ligne renouvelée de 4 radios qui sont dans le Top 20 : OUI FM, Générations, Jazz Radio et Radio FG (lire également ICI ).