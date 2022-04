Les Français privilégient l'info locale

"L’intérêt des Français pour l’information est soutenu et s’articule autour de diverses thématiques. On note une légère baisse sur la plupart des thèmes par rapport au 4ème trimestre 2020, mis à part la santé et les faits divers qui sont stables" explique Charlotte Leboucher, directrice d’études à Médiamétrie. Après l'information locale et régionale, les Français privilégient également les faits divers (33.6%), la santé (32.3%), l’actualité internationale (32.1%), et la culture et les loisirs (31.5%). Par ailleurs, 64.9% des Français déclarent souhaiter se tenir au courant, 36.7% veulent s’informer pour comprendre le monde et 32.2% veulent apprendre et découvrir de nouvelles choses.