Les Français possèdent au moins un support permettant d’écouter la radio

Pour écouter la radio, les supports dédiés à la radio sont davantage utilisés que les supports multimédia : 70% des individus de 13 ans et plus citent un support dédié à la radio comme premier support d’écoute de la radio (30% citent un support multimédia, + 2 points en un an). Les supports les plus souvent utilisés pour écouter la radio (cités en 1er, 2e ou 3e ) par les individus de 13 ans et plus sont l’autoradio (55%, soit + 6 points en un an, une croissance qui se poursuit, 44% en 2019), le téléphone mobile (37% et stable sur un an) et le transistor (24%, plus 1 point en un an), qui passe devant la chaîne Hi-Fi (22% et en baisse de 6 points sur un an).Le rapport complet est accessible ICI