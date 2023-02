Les Français ont passé 2h21 chaque jour sur Internet

Chaque jour, l'univers sport regroupait 10.5 millions de visiteurs uniques, soit une hausse de 21% par rapport à l'année précédente. Le pic d'audience a été enregistré le samedi 10 décembre, jour du match France-Angleterre, avec 12.8 millions de visiteurs uniques.

Les sites et applications de sport touchent en priorité les hommes (62,9%) ; toutefois, les femmes ont montré sur cette période un vif intérêt, avec plus d’une femme sur deux (55.6%) visitant la catégorie. Par ailleurs, 80.3% des CSP+ et 64.7 % des 15-24 ans l’ont fréquentée, illustrant la diversité des audiences de cet univers.