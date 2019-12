Les Dossiers #5 - Profession podcasteur : seul et en vivre

Il fait 3 millions d'écoutes par mois et pourtant il est seul. C'est Louis-Guillaume Kan-Lacas du podcast Choses à savoir, un des podcasts les plus écoutés de France (plus de 3 millions d'écoutes mensuelles). Maintenant décliné en plusieurs thématiques (Sciences, Santé, Histoire, Culture générale, Jeunesse, Apprentissage de l'anglais et Quiz), Louis-Guillaume a commencé sa monétisation avec de la publicité en pré-roll. Mais depuis l'année dernière, il a commencé à réaliser du contenu dit "brand content". Ce contenu est entièrement sponsorisé par une marque afin de la mettre en avant. Dans une série, Choses à savoir Dormir, en partenariat avec Dreem, il est question d'explorer les questions autour du sommeil. Cette aide financière lui permet de se consacrer pleinement à la production de contenu (plus de 100 épisodes par mois).