"Les Déferlantes", un podcast-enquête inédit avec The SeaCleaners

Avec ce podcast-enquête inédit en 6 épisodes de 30 minutes, The SeaCleaners part à la rencontre de celles et ceux qui luttent contre la pollution des océans dans le monde entier : habitants des océans, scientifiques, artistes et citoyens engagés, industriels, philosophes, économistes et les jeunes – notre futur. Le podcast donne à entendre la voix des premières victimes et des scientifiques qui s'interrogent sur les conséquences. Et de celles de ceux qui refusent la résignation et cherchent des solutions.De la France à l’Australie, en passant par le Kenya et l’Indonésie, le podcast Les Déferlantes est un voyage immersif dans l'enfer de la pollution plastique, dans le cynisme de ses rouages, jusqu'à l'espoir : la richesse d'un monde d'engagés, plein d'initiatives et d'actions...