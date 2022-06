"Les Chemins de la philosophie" dans un livre

"Les Chemins de la philosophie" est l’émission la plus podcastée de Radio France, avec plus de 5 millions de téléchargements chaque mois. Animée depuis plus de 10 ans par Adèle Van Reeth sur France Culture, il était temps de consacrer à ce rendez-vous radiophonique, et à ses brillants invités, le beau-livre qu’il méritait. Du rugby au Kâmasûtra, de Platon à Nietzsche, de Charlie Hebdo aux jeux vidéo, en passant par le jazz, le bouddhisme, les films de Nolan ou de Hitchcock : plus de 300 pages d’entretiens et d’illustrations pour nourrir sa pensée, célébrer la culture, et savourer notre vie avec gourmandise et philosophie.