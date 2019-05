"Les Attaquantes" : la nouvelle série originale d'Europe 1 Studio

Cette nouvelle série originale de sept épisodes, réalisée avec la journaliste Camille Maestracci, revient sur les parcours de femmes qui font carrière dans le football féminin et masculin. Camille Maestracci est partie à la rencontre de ces femmes qui sont aujourd’hui les meilleures à leur poste et pour qui cela n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Qu’elles soient joueuse, agent, arbitre,commentatrice, coach ou supportrice, comment ont-elles réussi à se faire une place dans cet univers majoritairement occupé par des hommes ? Quel est leur parcours ? Sont-elles reconnues à leur juste valeur ? Quels sont les combats qui restent à mener ? Autant de questions que la journaliste a posées à ces femmes d’exception et aux hommes de la profession. Une série originale signée Europe 1 Studio composée de 7 épisodes, d’une vingtaine de minutes environ.