Les Assises du journalisme annoncées en mai prochain

L'urgence climatique et les responsabilités journalistiques devraient être les pierres angulaires de la prochaine et 14e édition des Assises Internationales du Journalisme qui se tiendront à Tours en mai prochain. Connue pour proposer des contenus à la fois denses et intéressants, cet événement, qui propose aussi en complément, un salon du livre du journalisme, a été créé pour "tenter de définir les conditions de production d’une information de qualité dans la France du 21e siècle". Durant trois jours, les Assises proposent des ateliers, des débats et des soirées spéciales autour des grands thèmes de l’actualité nationale et internationale mais aussi des expositions, des projections, des ateliers d’éducation aux médias, sans oublier des remises de prix.