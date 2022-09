Le suédois Podx absorbe le studio Nouvelles Écoutes

Dans le même temps, Nouvelles Écoutes annonce l’acquisition de Studio Minuit qui, après seulement deux ans d’existence et déjà plus de 1.6 million de téléchargements mensuels, s’est positionné cet été 2022 comme la première marque et le deuxième groupe de podcasts natifs en France, selon le classement de l’ACPM. "L’arrivée de PodX au capital et l’acquisition de Studio Minuit valident la stratégie mise en œuvre par Nouvelles Écoutes et marquent une nouvelle étape pour le studio, qui s’installe comme le leader de l’écosystème du podcast natif en France" explique un communiqué.

Ces nouveaux moyens devraient permettre à Nouvelles Écoutes d’investir dans la production originale française (une dizaine de nouveaux projets sont déjà en développement), de développer sa régie publicitaire interne, Native et d’étendre son audience et son influence à l’échelle internationale.