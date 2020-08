Le studio Nouvelles Écoutes fait peau neuve

Du côté des activités agence du studio, Nouvelles Écoutes présente deux nouveaux podcasts produits en marque blanche. D'abord "Flash foot", la quotidienne foot de Free Ligue 1, par Free Flash Foot qui se revendique comme le premier podcast quotidien dédié à l’actualité de la Ligue 1 et de ses 20 clubs. Du lundi au vendredi, pendant une quinzaine de minutes, la journaliste Sara Menaï (ex-RMC Sport, “Le Vestiaire”) balaie l’actualité du Championnat de France. Le podcast est diffusé dès à présent sur l’application Free Ligue 1 Uber Eats et sur toutes les plateformes d’écoute classiques (Apple Podcasts, Spotify, etc.).

Ensuite avec "Mon corps ce héros" saison 2, par Clarins. Après le succès de la première saison du podcast autour de la grossesse avec Giulietta (Piu Piu), animatrice et DJ, la saison 2 de Mon corps ce héros questionnera une nouvelle étape de transformation du corps des femmes et de ses représentations en y apportant plusieurs clés de compréhension. Date de sortie à venir.