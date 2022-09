Le studio Nouvelles Écoutes dévoile sa saison

Au programme de cette saison 22-23, "Solastalgie" une nouvelle série documentaire qui partira à la rencontre de celles et ceux qui voient leur environnement familier changer radicalement à cause du changement climatique. Le premier épisode sera accessible le 12 septembre. Également, "Adulte, Mode d’emploi", un talk pour jeunes adultes porté par Louanne, youtubeuse, et Valentin, journaliste, qui répondront tout au long de l’année à ces questions existentielles qu’on n’a plus l’âge de poser à ses parents. 1er épisode le 14 septembre. Le studio mise aussi sur "Astro Studio", un podcast qui mélange musique et astrologie, revient pour une saison 2 disponible sur toutes les plateformes d'écoute à l'automne 2022. Enfin, "Sauver sa peau", une série documentaire écrite par Émilie Mendy et aussi le retour de "Splash", "Bouffons", "Hot Line" et "Quoi de Meuf" dans les semaines à venir.