Le spectacle d'Arnaud Ducret en direct sur Rire & Chansons

Sur la scène du théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris, l’humoriste convoque sur scène tous les personnages qui ont traversé son existence et vient raconter sa vie dans ce deuxième one man "That’s Life". "Une vie, peut-être pas si différente de la nôtre" précise un communiqué.

À partir de 19h30, Guillaume Pot sera en direct des backstages avec Arnaud Ducret pour recueillir ses impressions, parler de son nouveau spectacle et son retour sur scène en présence d’auditeurs...