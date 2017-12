Le réseau des radios Campus aux Transmusicales

En direct du festival, Radio Campus Paris produit une émission spéciale chaque jour en direct à partir de 17h et réalisée en collaboration avec l'ensemble des radios du réseau Radio Campus France. Chroniques, reportages en tout genre, et interviews avec des invités d'exception. Le must ? Des DJ-set en direct d'un plateau transformé en dancefloor en fin d'émission. Aux platines : Kiddy Smile, Ylia et Fourmï Rouz...