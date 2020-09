Le réseau "Choses à savoir" dévoile le profil de ses auditeurs

Dans cette infographie, on apprend par exemple que 90% des auditeurs écoutent les podcasts du réseau "Choses à savoir" sur leur téléphone et 25% dans les transports. L'auditoire se compose de 54% d'hommes et de 46% de femmes ; 27% des auditeurs ont entre 25 et 34 ans. La moitié réside dans une ville de plus de 100 000 habitants. Les principaux supports d'entrée sont Apple Podcasts et Spotify. La majorité écoute chaque jour des podcasts et 62% d'entre eux, avec des écouteurs et à la maison.

Par ailleurs, "Choses à savoir" annonce en exclusivité que sa croissance se poursuit et son offre s'enrichit En effet, un nouveau podcast viendra compléter son offre le 21 septembre. Il s'agira de "Choses à Savoir Nature".