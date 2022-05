Le redressement du marché publicitaire se poursuit

La publicité extérieure retrouve une croissance accrue sur les trois premiers mois de l’année à +57.2% vs T1 2021 mais reste en régression par rapport au T1 2019 de -8%. Tous les segments sont en hausse comparés au 1er trimestre 2021, mais gardent des évolutions contrastées par rapport au T1 2019 : le transport à + 135.7% vs T1 2021 (- 15.4% vs T1 2019), le shopping à + 88.7% vs T1 2021 (+ 16.7% vs T1 2019), le mobilier urbain à +47,9% vs T1 2021 (+8,9% vs T1 2019) et l’outdoor à +19.2% vs T1 2021 (- 24.4% vs T1 2019). Le segment DOOH connaît quant à lui une hausse très significative de + 91% vs T1 2021 et dépasse son niveau d’avant crise à + 2.8% vs T1 2019.