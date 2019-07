Le président du CSA va inaugurer le studio de K6FM

Une nouvelle étape se profile dans le développement de K6FM, la première radio à Dijon 100% Côte-d’Or. Avec l’arrivée de la radio numérique terrestre à partir de 2020, K6FM émettra toujours en FM sur sa zone historique, mais aussi dans le nouveau format de diffusion, le DAB+. D’abord sur sa zone actuelle, puis en 2022 jusqu’à Chalon-sur-Saône et Beaune jusqu’aux frontières du Jura, avant de toucher une zone plus large allant de Chaumont au bassin minier Creusot/Montceau en 2024. Pour préparer cette mutation, l’installation technique de K6FM a été entièrement repensée, et son ancien studio abandonner pour laisser place à un studio numérique plus en phase avec les ambitions de la station. Ce studio contient plus d’un kilomètre de câbles, et aucune pièce de l’ancien studio n’a été conservée.