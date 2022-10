Le premier baromètre du podcast en santé voit le jour

MedShake Studio édite podcast-sante.com , une plateforme qui répertorie et catégorise les podcasts de haute qualité autour de la santé, des soins et du bien-être. L’objectif du site est de promouvoir et d’amplifier l'excellent travail des producteurs de contenus afin de faire passer leur message à de nouveaux publics. Le site s’adresse aux auditeurs, aux podcasteurs indépendants et aux marques et organisations de santé.Avec Podcast Santé, les auditeurs peuvent découvrir, apprécier et partager des contenus centrés sur l'humain, la santé, ou fondés sur des données scientifiques. Les créateurs de podcasts peuvent se démarquer dans un océan de contenus.